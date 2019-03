Experte präsentiert Feuerwehrbedarfsplan

(dpa) - Ein Mangel an Erntehelfern und der steigende Mindestlohn bereiten Landwirten Sorgen. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) erwartet alleine für die Spargelfelder einen Rückgang um bis zu 30 Prozent in den nächsten sechs Jahren (Foto: dpa). » - Mehr

(urs) - Stimmen? Erstklassig. Choreografie? Einfallsreich. Bühnenshow? Perfekt. "The 12 Tenors" rissen die Besucher im Bürgerhaus Neuer Markt vom Hocker. Die Tenöre boten geschmetterte Arien, die dem Publikum heiß und kalt den Rücken herunterliefen (Foto: urs).

(wv) - Im Konzert des Sinfonischen Blasorchesters Mittelbaden (Foto: pr) am Sonntag, 7. April, um 18 Uhr im Bühler Bürgerhaus Neuer Markt wird Jan Van der Roost, weltberühmter Komponist aus Belgien, als Gastdirigent zu erleben sein. Gespielt werden Werke aus dessen Feder.

(rap) - die vergangenen zwei Spielzeiten der Fußballer des SV Sasbachwalden (Foto: toto) glichen einem Märchen: Von der Kreisliga B marschierte das Team von Christian Schweiger in die Bezirksliga durch. Diese Saison hingegen kommt für den SVS eher wie ein Horrorfilm daher.

