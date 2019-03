Ein Gottesdienst geht um die Welt

Forbach

Gottesdienst im Deutschlandfunk Forbach (kv) - Der Sonntagsgottesdienst im Deutschlandfunk kommt an diesem Sonntag live aus der katholischen Pfarrkirche in Forbach. Für die Übertragung im Radio wird der Beginn des Gottesdienstes am ersten Fastensonntag auf 10 Uhr vorverlegt (Foto: kv). » Weitersagen (kv) - Der Sonntagsgottesdienst im Deutschlandfunk kommt an diesem Sonntag live aus der katholischen Pfarrkirche in Forbach. Für die Übertragung im Radio wird der Beginn des Gottesdienstes am ersten Fastensonntag auf 10 Uhr vorverlegt (Foto: kv). » - Mehr

Bühlertal

Weltgebetstag ein Glaubensfest Bühlertal (red) - Der Weltgebetstag der Frauen der Seelsorgeeinheit Bühlertal und der evangelischen Christusgemeinde wurde in diesem Jahr in der Pfarrei Liebfrauen gefeiert. Er begann mit dem Gottesdienst, bei dem Frauen aus allen Gemeinden beteiligt waren (Foto: Pfarrei). » Weitersagen (red) - Der Weltgebetstag der Frauen der Seelsorgeeinheit Bühlertal und der evangelischen Christusgemeinde wurde in diesem Jahr in der Pfarrei Liebfrauen gefeiert. Er begann mit dem Gottesdienst, bei dem Frauen aus allen Gemeinden beteiligt waren (Foto: Pfarrei). » - Mehr