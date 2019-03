Vorbildliches barrierefreies Design gelungen

Der internationale Premiumpreis des Rats für Formgebung mit Sitz in der hessischen Bankenmetropole zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit. Wie es in einer Mitteilung heißt, stelle der Wettbewerb, der innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter auszeichnet, höchste Ansprüche an die Ermittlung seiner Preisträger, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend seien.

Durch das Nominierungsverfahren werden nur solche Produkte und Kommunikationsdienstleistungen zur Teilnahme eingeladen, die nachweislich durch ihre gestalterische Qualität herausragen. Und eine dieser Auszeichnungen in der Kategorie Special Mention ging an Sylvia Mitschele-Mörmann.

Mit dem Prädikat Special Mention werden Arbeiten gewürdigt, deren Design besonders gelungene Lösungen aufweisen, Innenarchitektur werde so "zum interdisziplinären Design erklärt". Diese Auszeichnung für das Büro "smm.INNEN.architektur interior+design", mit dem die freie Innenarchitektin Sylvia Mitschele-Mörmann firmiert, ist ein großer Erfolg gemessen an den mehr als 5 400 Einreichungen aus 63 Ländern, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Begründung der Jury, die international besetzt war, lautete: "Mit viel Gespür fürs Detail ist hier ein vorbildliches barrierefreies Design gelungen, das sich frisch und modern präsentiert und damit eine natürliche Wohnatmosphäre bietet." Alle ausgezeichneten Projekte in dieser Kategorie wurden im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt bis zum 24. Februar der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Der German Design Award für das Wohnheim der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal in Bischweier ist bereits die zweite Auszeichnung. Im vergangenen Jahr wurde diese Innenraumplanung zur Inklusion im internationalen Wettbewerbsverfahren "geplant+ausgeführt" in München ausgezeichnet (wir berichteten).

Gesamtgestalterische Lösungen



Die Firma "smm.INNEN.architektur interior+design" von Sylvia Mitschele-Mörmann arbeitet eigenen Angaben zufolge multidisziplinär mit dem Fokus auf Konzept, Entwurf, Planung, Ausschreibung und Bauleitung. Die Projekte zeichnen sich durch gesamtgestalterische Lösungen aus - ob bei privaten oder öffentlichen Bauten, ob Bestandsbauten oder im Neubau.

Sylvia Mitschele-Mörmann ist stellvertretende Vorsitzende im Bund deutscher Innenarchitekten (bdia) im Landesverband Baden-Württemberg und hat mehrere Funktionen in Ausschüssen der Architekten-Kammer Baden-Württemberg inne, unter anderem als stellvertretende Vorsitzende der Kammergruppe Baden-Baden/ Rastatt.