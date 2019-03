Jurytko wechselt nach Wörth

Gaggenau

Dieter Zetsche in Gaggenau Gaggenau (uj) - Der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, Dieter Zetsche, war voll des Lobes: "Tolle Atmosphäre. Hat viel Spaß gemacht." Mit diesen Worten schilderte er per SMS seine Eindrücke von der Betriebsversammlung am Donnerstag im Benz-Werk Gaggenau (Foto: Daimler AG).

Konferieren und Sport treiben Gaggenau (tom) - Es ist längst nicht so markant und erst recht nicht so hoch wie sein Vorgängergebäude. Doch wegen seines Innenlebens soll es wegweisend sein. Im Gaggenauer Benzwerk wurde das neue Mulifunktionsgebäude offiziell eröffnet (Foto: Daimler).