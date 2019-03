Kleinere Schäden

(uj) - Drei Einsätze hatte die Gaggenauer Feuerwehr am Sonntag im Zusammenhang mit Tiefdruckgebiet "Eberhard". Wie Gesamtkommandant Dieter Spannagel gestern auf Anfrage erklärte, gab es allein zwei Einsätze in Ottenau. An der Merkurschule waren bedingt durch den Sturm Gerüstteile und Verschalungen im Bereich des Erweiterungsbaus abgerissen worden. Lose Teile mussten von den Wehrangehörigen entfernt werden. Zweiter Einsatzort war das alte Ottenauer Rathaus in der Friedrichstraße. Dort waren laut Spannagel etwa 1,5 Quadratmeter des Dachs in Mitleidenschaft gezogen worden. Zur Reparatur wurde von der Kernstadt-Abteilung die Drehleiter der Feuerwehr angefordert. Im Stadtteil Hörden hatte der Sturm am früheren Gasthaus "Ochsen" mehrere Fenster aufgedrückt. Da die Wehr den Gebäudeeigentümer erreichte, konnte dieser die Fenster schließen. Ein Einsatz der Wehr war dort nicht erforderlich.

In Ottenau waren rund 15 Wehrangehörige im Einsatz. Hinzu kamen fünf Feuerwehrleute der Kernstadt für die Drehleiter. Hochwassergefahrbestand übrigens am Sonntag nicht. Der Pegel der Murg stieg zwar über die Zweimetermarke, blieb aber mit 207,1 Zentimetern Höchststand um 16.15 Uhr deutlich unter der kritischen Marke, ab der Überschwemmungen drohen. Ab einem Pegelstand von 256 Zentimetern spricht man von einem zweijährlichen Hochwasser. Der Pegel lag am Sonntag somit zwar deutlich über dem Mittelwert von 57 Zentimetern, eine Überschwemmungsgefahr bestand allerdings nicht.