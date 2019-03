Gastgeber erhalten Impulse

Die kostenfreie Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Eingeladen ist jeder, der Ideen für die Ausgestaltung des neuen Angebots einbringen oder sich selbst an der Weiterentwicklung von Dorfurlaub in Forbach beteiligen will. "Das sind bei uns alle potenziellen Gastgeber", macht Hudeczek deutlich.

"Schwarzwald Dorfurlaub" ist ein Projekt der touristischen Dachorganisation Schwarzwald Tourismus GmbH in Freiburg. Ziel ist es, Dörfer und Ortsteile in ländlichen Regionen als attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum für Einwohner zu erhalten und gleichzeitig Gästen die gesuchte Ferienidylle in einer authentischen Umgebung zu bieten.

Vermieter von Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Pensionen, Privatzimmern, von Gästehäusern, Bauernhöfen und Gasthöfen mit weniger als 20 Zimmern können von dem Projekt profitieren, Gastronomische Betriebe mit regionalem Ambiente und regionalem Speiseangebot sollen sich vernetzen und mit Anbietern von Kultur- und Naturerlebnissen gemeinsam ein attraktives Angebot für den Dorfurlaub herausarbeiten.

Wie das in Forbach gelingen könnte, will die Auftaktveranstaltung am 28. März aufzeigen. Tourismus-Experten werden Vorträge halten und die potenziellen Gastgeber informieren.

Hudeczek sieht Forbach als einen zentralen Ort, von dem aus Unternehmungen im ganzen Schwarzwald gestartet werden können. Lage, Natur und Landschaft seien die Dinge, mit denen die Gemeinde punkten könne. Auch sei Forbach verkehrstechnisch gut angebunden, so seine Einschätzung.

Das Projekt ist auf drei Jahre konzipiert. Die Teilnahme daran ist für Betriebe und andere Leistungsträger kostenfrei. Nur für eine individuelle Gestaltungsberatung für Unterkünfte fallen Kosten von 100 Euro für den jeweiligen Betrieb an, informiert die Gemeindeverwaltung.

Die Gemeinde zahlt 2 000 Euro in den Projekttopf ein. Mit der Umsetzungsphase werden ab 2019/2020 Dorfurlaubsanbieter und beispielhafte Angebote aus insgesamt 21 Projekt-Gemeinden präsentiert.

Weitere Infos zum Dorfurlaub in Forbach sind bei Thomas Hudeczek erhältlich, (0 72 28) 39 22, E-Mail thudeczek@forbach.de.

Allgemeine Infos zum Projekt Dorfurlaub gibt es bei der Schwarzwald Tourismus Geschäftsstelle Pforzheim, Heide Glasstetter, (0 72 31) 1 47 38 16, E-Mail glasstetter@schwarzwald-tourismus.info.