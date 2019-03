Grundlegende Neustrukturierung der Gernsbacher Seelsorgeeinheit

(dpa) - Bundestrainer Joachim Löw will ohne die drei ehemaligen Weltmeister Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller in die Qualifikation für die Fußball-EM 2020 gehen. Damit treibt der Bundestrainer den Umbruch im DFB-Team radikal voran (Foto: dpa). » - Mehr

(red) - Stefan Schaidnagel (Foto: dpa) ist Sportdirektor des Deutschen Eishockey-Bundes und damit für die Marschrichtung von der Nationalmannschaft bis in alle Junioren-Altersklassen zuständig. Im Interview äußert er sich über den neuen Bundestrainer und die Nachwuchsförderung. » - Mehr

(red) - Die Oberliga-Basketballer der United Colors Baden-Baden (Foto: toto) haben ein Lebenszeichen gesendet: Nach acht Niederlagen in Serie gewannen die Korbjäger aus der Kurstadt ihr Heimspiel gegen den Tabellenzweiten BG Viernheim/Weinheim knapp mit 78:75. » - Mehr

