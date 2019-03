Sulzbacher Straße

Baden-Baden

Vollsperrung verschoben Baden-Baden (sre) - Die Bauarbeiten in der Rosenstraße in Ebersteinburg, die eigentlich in dieser Woche hätten beginnen sollen, verschieben sich. Grund für die Verschiebung ist, dass Betonteile, die für die Arbeiten erforderlich sind, später als geplant geliefert werden (Archivfoto: sre)

Ottersweier

Kindergarten wird erweitert Ottersweier (mig) - Die Bäume hinter dem Kindergarten St. Marien sind bereits gerodet. Anfang April soll die Baustelle zur Erweiterung der Einrichtung auf sechs Kleinkindgruppen eingerichtet werden. Zum Jahresende soll der Neubau fertig sein (Foto: Gabriel).

Baden-Baden

Kandidaten der SPD Baden-Baden (up) - Die Mitglieder des SPD-Stadtverbands haben die Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai bestimmt. 40 Männer und Frauen (Foto: Philipp) gehen in das Rennen um die 40 Sitze im Baden-Badener Gemeinderat. "Wichtigste Baustelle": die Verkehrspolitik.