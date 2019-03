Kein Platz für Trübsal

Neuer Leo-Kiosk ab April in Betrieb Baden-Baden (hez) - Ab dem 1. April ist der neue Kiosk auf dem Leopoldsplatz in Baden-Baden wieder in Betrieb. Der Neubau, der sich am Stil des Gebäudes in den 50er Jahre orientiert, steht kurz vor der Fertigstellung. Am 13. und 14. April gibt es dann ein großes Leopoldsplatz-Fest (Foto: zei). » Weitersagen (hez) - Ab dem 1. April ist der neue Kiosk auf dem Leopoldsplatz in Baden-Baden wieder in Betrieb. Der Neubau, der sich am Stil des Gebäudes in den 50er Jahre orientiert, steht kurz vor der Fertigstellung. Am 13. und 14. April gibt es dann ein großes Leopoldsplatz-Fest (Foto: zei). » - Mehr