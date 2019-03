Zusammenlegung die beste Entscheidung

Karlsruhe

Karlsruhe

Toter bei Brand in Seniorenheim Karlsruhe (lsw) - Bei einem Brand in einer Karlsruher Seniorenwohnanlage ist am Dienstagmorgen ein 70-Jähriger gestorben. Die Feuerwehr fand den Toten in der Wohnung, die voller Rauch war. Offenbar hatten sich auf dem Herd abgestellte Sachen entzündet (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Baden-Baden

"Eberhard" knickt Bäume um Baden-Baden (hez) - Das Sturmtief "Eberhard" hinterließ auch in der Kurstadt seine Spuren. So verzeichnete die Feuerwehr am Sonntag bei 25 Einsätzen im gesamten Stadtgebiet unter anderem abgedeckte Dächer und umgestürzte Bäume (Foto: Wagner) auf Straßen und Gebäuden.

Gaggenau

Gaggenau

Schäden durch Tief "Eberhard" Gaggenau (uj) - Recht glimpflich waren die Auswirkungen von Sturmtief "Eberhard" in Gaggenau. Die Feuerwehr musste zweimal in Ottenau ausrücken. An der Merkurschule waren Teile eines Gerüsts abgerissen worden. Am alten Rathaus wurde das Dach beschädigt (Foto: Stadt).

Baden-Baden

Baden-Baden

"Eberhard" sorgt für viele Einsätze Baden-Baden (red) - Das Sturmtief "Eberhard" hat am Sonntag die Einsatzkräfte in der Region gefordert. Das Polizeipräsidium Karlsruhe meldete bis am Abend mehr als 200 Einsätze, das Präsidium Offenburg bis am Nachmittag rund 50, die Feuerwehr Baden-Baden rund 25 (Foto: Wagner).