Sulzbacher Straße

Baden-Baden

Bauarbeiten sollen weitergehen Baden-Baden (cri) - Der Baukran ist verschwunden, die Baustelle ruht seit Sommer 2018. Das Mansarddach auf dem Gebäude (Foto: cri) in der Steinbacher Straße 49 fehlt seither. Nun versichert der Projektleiter, dass die Bauarbeiten so bald wie möglich weitergehen sollen.

Baden-Baden

Vollsperrung verschoben Baden-Baden (sre) - Die Bauarbeiten in der Rosenstraße in Ebersteinburg, die eigentlich in dieser Woche hätten beginnen sollen, verschieben sich. Grund für die Verschiebung ist, dass Betonteile, die für die Arbeiten erforderlich sind, später als geplant geliefert werden (Archivfoto: sre)

Ottersweier

Kindergarten wird erweitert Ottersweier (mig) - Die Bäume hinter dem Kindergarten St. Marien sind bereits gerodet. Anfang April soll die Baustelle zur Erweiterung der Einrichtung auf sechs Kleinkindgruppen eingerichtet werden. Zum Jahresende soll der Neubau fertig sein (Foto: Gabriel).