Informationen über neues Haushaltsrecht

Bühl



Vimbucher wollen mitreden Bühl (jure) - Auf überwältigende Resonanz stieß die erstmalige Bürgerbeteiligung in Vimbuch. Über 180 Teilnehmer kamen in die Tullahalle, um "Vimbuch neu zu denken". Eine Zahl mit der weder Ortsvorsteher Manuel Royal noch Moderator Fridolin gerechnet hatten (Foto: jure).