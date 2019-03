Dreigängiges 800 -Jahr-Menü

Lauterbourg

Mobilitätsportal ausgeweitet Lauterbourg (fk) - Die Ausweitung des Mobilitätsportals der Technologieregion Karlsruhe auf Haguenau, Saverne und Wissembourg ist gestartet. Das Portal an sich existiert schon seit einigen Jahren und funktioniert quasi wie eine lokale und regionale Variante von Google Maps (Foto: fk). » Weitersagen (fk) - Die Ausweitung des Mobilitätsportals der Technologieregion Karlsruhe auf Haguenau, Saverne und Wissembourg ist gestartet. Das Portal an sich existiert schon seit einigen Jahren und funktioniert quasi wie eine lokale und regionale Variante von Google Maps (Foto: fk). » - Mehr

Baden-Baden

Konzertabend mit Ehrungen Baden-Baden (vr) - Es war ein Abend der harmonischen Töne, als die Musiker des Harmonika-Spielrings Sandweier (HSS) unter Susanne Kraft in der Rheintalhalle in Sandweier ihr großes Jahreskonzert gaben. Zudem wurden einige Ehrungen verdienter Mitglieder vorgenommen (Foto: Rechel). » Weitersagen (vr) - Es war ein Abend der harmonischen Töne, als die Musiker des Harmonika-Spielrings Sandweier (HSS) unter Susanne Kraft in der Rheintalhalle in Sandweier ihr großes Jahreskonzert gaben. Zudem wurden einige Ehrungen verdienter Mitglieder vorgenommen (Foto: Rechel). » - Mehr

Baden-Baden

Italienische Küche für festliche Tage Baden-Baden (tr) - Die Figuren der traditionellen Weihnachtskrippe (Presepio) stehen schon etliche Tage vor dem Fest in den italienischen Wohnzimmern - das Christkind allerdings kommt erst am Heiligabend. Da an diesem die Fastenzeit endet, wird in "Bella Italia" kräftig geschlemmt (Foto: pr). » Weitersagen (tr) - Die Figuren der traditionellen Weihnachtskrippe (Presepio) stehen schon etliche Tage vor dem Fest in den italienischen Wohnzimmern - das Christkind allerdings kommt erst am Heiligabend. Da an diesem die Fastenzeit endet, wird in "Bella Italia" kräftig geschlemmt (Foto: pr). » - Mehr