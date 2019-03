Felder kandidiert statt Felder

(red) - Viktoria Felder kandidiert bei der Kommunalwahl im Mai. Mit der Nachnominierung der stellvertretenden CDU-Stadtverbandsvorsitzenden schließt die CDU Gernsbach die Lücke, die mit dem Ausfall der bisherigen Spitzenkandidatin Sylvia Felder durch deren Berufung als Regierungspräsidentin entstanden ist. Wegen des großen Zuspruchs hatte die CDU Gernsbach bereits im Januar die Liste für den nächsten Gemeinderat aufgestellt, heißt es in einer Mitteilung des Ortsverbands. Allerdings hatten die Christdemokraten die Rechnung ohne die Landesregierung gemacht, die kurz darauf die Gernsbacher Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete Sylvia Felder an die Spitze des Regierungspräsidiums Karlsruhe berief. Sie wird ihr Amt am 1. April antreten.

Jetzt ist der erste Platz der CDU-Liste durch ihre Tochter besetzt. "Es musste quasi nur der Vorname getauscht werden" scherzt CDU-Stadtverbandsvorsitzender Dirk Preis, der die formale Nachnominierung innerhalb der gesetzlichen Frist durchführen konnte. Viktoria Felder studiert in Mannheim und ist in der CDU Gernsbach als stellvertretende Vorsitzende engagiert. Zusammen mit Thalib Ahmad hatte sie das "Speed Dating" für Jugendliche organisiert. Während der Schulzeit am Gymnasium Gernsbach war sie auch im Jugendgemeinderat aktiv und zudem Jugendsprecherin beim Reitclub St. Georg.

"Die Kandidatur für den Gemeinderat stand nicht auf meinem Plan, aber wenn in der Familie so gravierende Änderungen anstehen, dann muss man seinen Beitrag leisten", findet die 22-Jährige und ergänzt, "wenn Vater, Mutter, Großonkel und Großvater sich als Mitglieder des Gernsbacher Gemeinderats engagiert haben, dann kann ich die CDU in dieser Situation nicht leer ausgehen lassen." Immerhin sei der Ausfall der bisherigen Spitzenkandidatin noch rechtzeitig innerhalb der Nominierungsfrist erfolgt, so dass formal eingeladen und gewählt werden konnte, zeigt sich Preis erleichtert. Zudem berichtet er von der "einstimmigen" Nominierung der neuen Spitzenkandidatin aus der Gernsbacher Politiker-Dynastie.

Hinter Thalib Ahmad (19) ist die 22-Jährige die jüngste Kandidatin der CDU. "Mit zwei ganz jungen Kandidaten, noch dazu beide stellvertretende CDU-Vorsitzende, setzen wir ein starkes Zeichen und ergänzen die Liste der CDU, die mit verschiedenen Berufsbildern, unterschiedlichem Lebensalter und Erfahrung die Leidenschaft eint, für Gernsbach Kommunalpolitik zu gestalten", meint Preis.

Trotz der Familien-Rochade seien die Vorbereitungen bereits so weit gediehen, dass ein erster Entwurf für ein Wahlprospekt vorliege und die Detailplanung für die Wahl am 26. Mai weitgehend stehe. Mit den Besuchen von Landwirtschaftsminister Peter Hauk in Gaggenau und Innenminister Thomas Strobl in Rastatt fühlen sich die lokalen CDU-Kandidaten von den Landespolitikern unterstützt.