Murg schwillt

Rastatt

Impulsgeber und Netzwerker Rastatt (dm) - 43 Jahre lang war Claus Haberecht im öffentlichen Dienst erst für die Stadt und dann den Landkreis Rastatt tätig und hat dabei zahlreiche Entwicklungen angestoßen und geprägt. Jetzt geht der Impulsgeber und Netzwerker aus Leidenschaft in den Ruhestand (Foto: dm).

Rastatt

Wechsel im Kreisseniorenrat Rastatt (hr) - Die Jahreshauptversammlung des Kreisseniorenrats Rastatt war zugleich die letzte von Marianne Fischer in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende. Zu ihrer Nachfolgerin wurde die bisherige Vize Doris Schmith-Velten aus Bühl gewählt. Für Marianne Fischer gab es viel Lob (Foto:hr).

Gaggenau

Vandalismus in Murguferanlage Gaggenau (red) - Ein schadensreiches Wochenende hat die Stadt Gaggenau zu beklagen. In der Murguferanlage wurden mehrere Liegebänke umgeworfen und Latten abgerissen. An zwei Sitzbänken, aus grünem Drahtgitter, wurden die Rückenlehnen umgebogen (Foto: Stadt).

Gaggenau

Schäden durch Tief "Eberhard" Gaggenau (uj) - Recht glimpflich waren die Auswirkungen von Sturmtief "Eberhard" in Gaggenau. Die Feuerwehr musste zweimal in Ottenau ausrücken. An der Merkurschule waren Teile eines Gerüsts abgerissen worden. Am alten Rathaus wurde das Dach beschädigt (Foto: Stadt).