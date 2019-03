Fragebogen-Aktion soll Zukunftsfähigkeit sichern

(red) - Der DRK-Blutspendedienst und der DRK-Ortsverein Gernsbach waren am Montagmorgen bei der Firma Glatfelter Gernsbach GmbH, wo die Mitarbeiter erstmals während der Arbeit Blut spendeten. Unter den 73 Spendern befanden sich 31 Erstspender (Foto: pr). » - Mehr

Rastatt