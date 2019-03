104 Einsätze fordern die Floriansjünger

Vor gut einem Jahr wurden die Abteilung Gausbach und Bermersbach mit der Abteilung Forbach zusammengelegt, was von den Verantwortlichen, aber auch durch das vor wenigen Tagen im Forbacher Gemeinderat vorgestellte Gutachten eines externen Gutachters als der richtige Schritt bezeichnet wurde. Die Forbacher Abteilung verfügt über 26 Atemschutzgeräteträger und 27 Maschinisten mit entsprechenden Führerscheinen.

Großer Wert wird auf fundierte Ausbildung gelegt, so haben Dieter Fritz, Timo Mungenast, Kevin Winkler und Ralf Wunsch den Lehrgang Absturzsicherung absolviert. Den darauf aufbauenden Lehrgang "Einfaches Retten aus Höhen und Tiefen" haben Mark Finkbeiner, Dieter Fritz, Timo Mungenast, Kevin Winkler und Ralf Wunsch besucht. Felix Roth und Sören Lammers besuchten den Truppmann Teil 1; bei der zweijährigen Ausbildung zum Truppmann Teil 2 waren sechs Aktive vertreten, drei nahmen am Atemschutzgeräteträgerlehrgang teil. An der Landesfeuerschule in Bruchsal bildeten sich Daniel Frank und Armin Wunsch zum Zugführer fort und wurden zum Zugführer ernannt. Abteilungskommandant Ralf Merkel selbst ließ sich zur Brandbekämpfung bei Elektrofahrzeugen fortbilden.

Dass dies alles erforderlich ist, wurde aus den umfangreichen Berichten des Kommandanten Ralf Merkel und des Schriftführers Oliver Gerstner deutlich. So waren 2018 104 Einsätze zu bewältigen, unter anderem aufgesplittet in 24 Brandeinsätze, 20 technische Rettungen, 51 Hilfeleistungeinsätze und vier Umwelteinsätze. Los ging es gleich zu Beginn des vergangenen Jahres durch Sturmtief "Burglind" mit umgestürzten Bäumen und Hochwasser. Gebäudebrände waren zu bekämpfen, abgestürzte Personen zu retten oder zu bergen, technische Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen waren erforderlich. Die Trockenheit des Sommers erforderte Amtshilfe für die Gemeinde mit dem Wasserfahren nach Erbersbronn.

Das TLF 3000 wurde zwar bereits in November 2017 beauftragt, die Auslieferung lässt aber auf sich warten. Für die Beschaffung des Gerätewagens Logistik 2 traf sich im vergangenen Jahr der Fahrzeugausschuss mehrfach.

Seniorenobmann Josef Mungenast wusste von zahlreichen Aktivitäten zu berichten. Das überschaubare Defizit, worüber Kassierer Fabian Urban informierte, konnte aus der Rücklage der Feuerwehr ausgeglichen werden. Bürgermeisterin Katrin Buhrke sowie Gesamtkommandant Christian Striebich lobten die Aktiven für ihren Einsatz und beförderten Pascal Schoch und Brian Thiele zum Feuerwehrmann auf Probe, Felix Roth und Sören Lammers zum Feuerwehrmann, Kevin Wunsch, Jakob Wunsch, Michael Weber, Fabian Urban, Marius Mungenast, Oliver Fahrner und Thomas Bäuerle zum Hauptfeuerwehrmann. Jürgen Lotter und Richard Wunsch wurden Oberlöschmeister, Daniel Frank und Armin Wunsch neue Brandmeister.

Mit der neuen Ehrung für aktiven Dienst wurden Armin Wunsch (20 Jahre), Christian Striebich (21), Daniel Frank (18), Felix Gaisbauer, Kevin Wunsch und Manuel Fichter (jeweils 15), Oliver Gerstner (22) und Ralf Merkel (20) ausgezeichnet. Für 25 Jahre aktiven Dienst konnten Manuel Supper, Stefan Lammers und Sebastian Schmidt geehrt werden. Seit 40 Jahren gehört Hans-Peter Girrbach der Wehr an. Mit der Vorschau auf das Jahr 2019 endete die harmonische Versammlung.