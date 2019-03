104 Einsätze fordern die Floriansjünger

(ham) - Die Dehoga Murgtal hat sich dem Verband in Rastatt angeschlossen. Nur Ludwig Großmann (Foto: Metz) bleibt als Vorsitzender im Amt. Im Interview mit dem BT beklagt er, dass auch in den Betrieben Personal fehlt - und 100 Hotelbetten, um noch mehr Gäste anzulocken. » - Mehr



Baden-Baden ehrt Clara Schumann Baden-Baden (for) - An Clara Schumann erinnert eine Büste beim Dahliengarten in der Lichtentaler Allee (Foto: Kulturbüro). Die Komponistin, Pianistin und Musiklehrerin lebte rund zehn Jahre lang in Baden-Baden. Im September jährt sich ihr Geburtstag zum 200. Mal. » Weitersagen (for) - An Clara Schumann erinnert eine Büste beim Dahliengarten in der Lichtentaler Allee (Foto: Kulturbüro). Die Komponistin, Pianistin und Musiklehrerin lebte rund zehn Jahre lang in Baden-Baden. Im September jährt sich ihr Geburtstag zum 200. Mal. » - Mehr