Spender gesucht für Schwimmbecken

Rastatt



Welle der Hilfsbereitschaft Rastatt (sb) - Eine Welle der Hilfsbereitschaft schwappte am Sonntag über Niederbühl. Insgesamt 1746 Männer und Frauen waren in die Sporthalle gekommen, um an einer Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei zugunsten des zehnjährigen Finn teilzunehmen (Foto: sb). » Weitersagen (sb) - Eine Welle der Hilfsbereitschaft schwappte am Sonntag über Niederbühl. Insgesamt 1746 Männer und Frauen waren in die Sporthalle gekommen, um an einer Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei zugunsten des zehnjährigen Finn teilzunehmen (Foto: sb). » - Mehr