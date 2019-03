"Jetzt pack doch das Handy weg!"

(red) - "Jetzt pack doch mal das Handy weg!" Der verzweifelte Appell ist vermutlich schon von allen Eltern einmal erklungen - und fruchtlos verhallt. Die Abhängigkeit von Smartphones nimmt teilweise erschreckende Ausmaße an - Studien belegen immer wieder stundenlanges Stieren der Jugendlichen auf den kleinen Bildschirm.

In seinem Vortrag unter dem Titel "Jetzt pack doch mal das Handy weg!" setzt sich Thomas Feibel, Bestsellerautor und führender Journalist in Sachen "Kinder und Neue Medien" in Deutschland, mit dem Haupt-Streitthema in den meisten Familien auseinander. Dabei gibt er Tipps, verrät Tricks und klärt auch über Risiken und Gefahren der Nutzung auf. Der richtige Umgang mit Tablets und Smartphones ist zur erzieherischen Mammutaufgabe geworden. Feibel beantwortet unter anderem Fragen, wie Eltern dem Whats-App-Dauerchat etwas entgegensetzen können, ob handyfreie Zeiten sinnvoll und was die Erfolgsrezepte anderer Familien sind. Der Autor hat mit Eltern, Psychologen und Erziehern gesprochen und zeigt, wie sich exklusive Zeit für die Familie zurückerobern lässt, berichten die Gernsbacher Schulsozialarbeiter in der Ankündigung.

Thomas Feibel ist 1962 geboren und lebt in Berlin. Er schreibt Kinder- und Jugendbücher, in denen es oft um Themen wie Cybermobbing, Soziale Netzwerke und das Aufwachsen in der digitalen Welt geht. Dazu hält er Lesungen und Vorträge, veranstaltet Workshops und Seminare. Der Medienexperte leitet das Büro für Kindermedien in Berlin. Feibel wurde für seine Arbeit zur Leseförderung und Vermittlung elektronischer Medien für Kinder und Jugendliche mit der Karl-Preusker-Medaille ausgezeichnet, dem höchsten Preis, den Bibliotheken vergeben. Der Vortrag in der Stadthalle beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro. Die Veranstaltung organisieren die Schulsozialarbeiter unter der Trägerschaft des evangelischen Mädchenheims Gernsbach.