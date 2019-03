'PFC bringt Vermögensplan durcheinander'

Gernsbach

Gernsbach

Pfleiderer und Tourismus-GmbH Gernsbach (ham) - Die Gemeinderats-Sitzung am Montag, 11. März, 18.30 Uhr, in der Gernsbacher Stadthalle dürfte auf einiges Interesse stoßen. Es geht um die Planungen fürs Pfleiderer-Areal (Grafik: Pröll-Miltner GmbH) und die Beteiligung an der Nationalparkregion Schwarzwald GmbH.

Forbach

Neuer Bedarfsplan für Feuerwehr Forbach (uj) - Aussagen unter anderem zu den Standorten der Feuerwehrhäuser sowie dem Personalbedarf trifft der Feuerwehrbedarfsplan. Dem Forbacher Gemeinderat wird ein solches Schriftstück am Dienstag vorgelegt. Die Räte sollen den Plan für 2019 bis 2024 beschließen (Foto: av).

Iffezheim

Renngemeinde investiert kräftig Iffezheim (mak) - Mit Erträgen in Höhe von 14,1 Millionen Euro verzeichnet der Haushalt der Gemeinde Iffezheim einen Rekord-Höchststand. Um die Investitionen von 6,6 Millionen Euro zu stemmen, ist ein Griff in die Rücklagen notwendig (Foto: Willi Walter).