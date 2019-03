Konrad-Adenauer-Brücke muss saniert werden

Rastatt



Gehören Tablets an die Schule? Rastatt (red) - Warum sollte man Tablets an Schulen einführen? Sie s schonen zwar die Rücken der Schüler, weil sie nicht so viele Bücher tragen müssen. Dennoch lenken Tablets auch ab. Vier LWG-Schüler schreiben, warum sie letztlich gegen Digitalisierung an Schulen sind (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Warum sollte man Tablets an Schulen einführen? Sie s schonen zwar die Rücken der Schüler, weil sie nicht so viele Bücher tragen müssen. Dennoch lenken Tablets auch ab. Vier LWG-Schüler schreiben, warum sie letztlich gegen Digitalisierung an Schulen sind (Foto: dpa). » - Mehr