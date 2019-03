'PFC bringt Vermögensplan durcheinander'

Sinzheim

Mehr Einsätze der Feuerwehr Sinzheim (cn) - Mit 117 Einsätzen 2018 hat die freiwillige Feuerwehr Sinzheim 25 Prozent mehr Einsätze gegenüber dem Vorjahr bewältigt. Hierüber informierte Feuerwehrkommandant Jürgen Segewitz bei der jüngsten Jahresversammlung. Und er nahm Ehrungen (Foto: cn) vor. » Weitersagen

Gernsbach

Pfleiderer und Tourismus-GmbH Gernsbach (ham) - Die Gemeinderats-Sitzung am Montag, 11. März, 18.30 Uhr, in der Gernsbacher Stadthalle dürfte auf einiges Interesse stoßen. Es geht um die Planungen fürs Pfleiderer-Areal (Grafik: Pröll-Miltner GmbH) und die Beteiligung an der Nationalparkregion Schwarzwald GmbH. » Weitersagen

Forbach

Neuer Bedarfsplan für Feuerwehr Forbach (uj) - Aussagen unter anderem zu den Standorten der Feuerwehrhäuser sowie dem Personalbedarf trifft der Feuerwehrbedarfsplan. Dem Forbacher Gemeinderat wird ein solches Schriftstück am Dienstag vorgelegt. Die Räte sollen den Plan für 2019 bis 2024 beschließen (Foto: av). » Weitersagen