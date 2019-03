Flucht ohne Frontspoiler

Offenburg

Kuriose Fluchtversuche Offenburg (red) - Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag auf einem Parkplatz neben der A5 bei einer Routinekontrolle zwei Dieseldiebe gestellt. Die hatten nicht nur 300 Liter Kraftstoff im Gepäck, sondern unternahmen auch noch kuriose Fluchtversuche - allerdings vergeblich (Symbolfoto: av).

Winnenden

Die Zeit heilt nicht immer Wunden Winnenden (dpa) - Die Erinnerung an den Amoklauf ist wach in Winnenden, und sie schmerzt. Zum Jahrestag kommen wieder Hunderte Menschen an der Gedenkstätte mitten in der Stadt zusammen - leicht fällt das vielen auch nach zehn Jahren nicht (Foto: dpa).

Winnenden

Gedenken in Winnenden Winnenden (lsw) - Am zehnten Jahrestag des Amoklaufs von Winnenden wird am Montag erneut der Opfer gedacht. Ein ehemaliger Schüler war damals in die Albertville-Realschule eingedrungen und hatte mit der Pistole seines Vaters das Feuer eröffnet. Er tötete 15 Menschen (Foto: dpa).

Mondsee

Dirigent Michael Gielen ist tot Mondsee (dpa) - Der deutsch-österreichische Dirigent und Komponist Michael Gielen ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Gielen starb in seinem Haus in Mondsee in Österreich. Von 1986 bis 1999 leitete der gebürtige Dresdner das Sinfonieorchester des SWR (Foto: SWR).