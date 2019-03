Historiker jubeln: Sensationeller Fund in Zehntscheuern

Loffenau

Sensationeller Ernteertrag Loffenau (vgk) - Der Obst- und Gartenbauverein Loffenau blüht. Deutlich wird dies beim Ernteertrag. Fast 150 Tonnen Äpfel wurden im vergangenen Jahr an der Kelter angeliefert. 2017 waren es nur 5,74 Tonnen. Bei der Hauptversammlung des Vereins wurden treue Mitglieder geehrt (Foto: vgk).

Baden-Baden

Bambi kommt nach Baden-Baden Baden-Baden (red) - Der Medienpreis Bambi wird in diesem Jahr zum ersten Mal in Baden-Baden verliehen. Die goldenen Rehkitze werden am 21. November im Festspielhaus vergeben. Die Entscheidung für die Kurstadt kam mehr als überraschend (Foto: dpa).

Au am Rhein

Auer Jubiläum inspiriert Narren Au am Rhein (HH) - Eine Zierde beim Fastnachtsumzug in Au am Rhein mit 83 Gruppen waren die Festdamen und Dorfschönheiten. Die aus diversen Fastnachtsgruppen stammenden Grazien bewarben sich für die Feierlichkeiten zum 1 200-jährigen Bestehen der Gemeinde (Foto: Heck).