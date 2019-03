Wohnhaus vorsorglich evakuiert Gaggenau (fmb) - Drei Verletzte forderte am frühen Sonntagmorgen ein Wohnungsbrand in Gaggenau. Laut Polizei handelt es sich dabei um zwei Bewohner und einen Feuerwehrmann. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.



Um 5.49 Uhr wurde die Feuerwehr Gaggenau zu einem Zimmerbrand in die Schulstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus der Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienwohnhauses. Der Brandherd war schnell ausfindig gemacht und durch Atemschutzgeräteträger abgelöscht. Das in der Küche ausgebrochene Feuer wurde zuvor schon von einem Mitbewohner bekämpft. Die Wohnungsinhaberin wurde von dem installierten Rauchmelder aus dem Schlaf geweckt. Die Feuerwehr, unter der Einsatzleitung vom leitenden Hauptbrandmeister Dieter Spannagel, evakuierte vorsichtshalber das Haus. Ebenso machten die Wehrangehörigen die Wohnung und das Treppenhaus wieder rauchfrei. Insgesamt wurden fünf Personen vom DRK betreut. Zwei davon wurden vom Notarzt mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren zusätzlich noch zwei Rettungswagen und die DRK-Bereitschaft Gaggenau. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und rund 50 Angehörigen im Einsatz. Das Feuer selbst konnte auf die Küche beschränkt werden. Allerdings ist die komplette Wohnung durch den Rauchniederschlag nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 50 000 Euro. Zudem haben die Beamten die Brandursachenermittlung aufgenommen. Wie das Polizeipräsidium Offenburg gestern mitteilte, sei die Brandursache noch unbekannt. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. In dieser Zeit musste der betroffene Bereich der Schulstraße für den Verkehr gesperrt werden.

