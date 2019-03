Zerstörungen auf dem Dorfplatz

(red) - Jung und Alt, Eltern mit ihren Kindern und Jugendliche aus Staufenberg und der Umgebung kommen gerne auf den schön gestalteten Dorfplatz ins Erdbeerdorf. "Leider stellen wir in der letzten Zeit fast täglich fest, dass mutwillig Sachen auf dem Dorfplatz zerstört werden", informiert der Treffpunkt Staufenberg. Kunstleitpfosten seien aus dem Boden gerissen und als Baumaterial für Staudämme im Bach genutzt worden. Der Panzer der Mosaikschildkröte sei mittlerweile fast vollständig zerstört, eine beim letzten Bauwochenende neu errichtete Bank bereits kaputt.

"Leider müssen wir auch häufig leere Flaschen oder sogar Scherben entsorgen." Jüngst haben zwei Kinder im Grundschulalter auf dem Dorfplatz ein Feuer angezündet, das von einer aufmerksamen Mutter gelöscht werden konnte, bevor größerer Schaden entstanden ist, informiert der Treffpunkt weiter: "Die beiden Übeltäter konnten dingfest gemacht werden." Der Verein appelliert an alle Besucher des Dorfplatzes, sorgsam mit den Spielgeräten und Attraktionen umzugehen, Müll in die Mülleimer zu entsorgen und so einen Beitrag zu leisten, dass sich alle dort wohlfühlen. In diesem Zusammenhang lädt der Treffpunkt alle dazu ein, am nächsten Bauwochenende teilzunehmen, das am 26. und 27. April stattfindet.