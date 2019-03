Mit der Drohne auf Kontrollflug

Straßburg



Testlauf für den Flusswal Straßburg (red) - Was derzeit so futuristisch am Ufer des Straßburger Musikkonservatoriums liegt, nennt sich "Flusswal" (Foto: Lorey). Das Gerät befindet sich seit Ende Januar im Test, um an einer neuralgischen Stelle Plastikmüll und andere Abfälle aus der Gewässerströmung zu fischen. » Weitersagen (red) - Was derzeit so futuristisch am Ufer des Straßburger Musikkonservatoriums liegt, nennt sich "Flusswal" (Foto: Lorey). Das Gerät befindet sich seit Ende Januar im Test, um an einer neuralgischen Stelle Plastikmüll und andere Abfälle aus der Gewässerströmung zu fischen. » - Mehr