Streit um Tempo 30 in der Ringstraße

Gaggenau



Zeugen eines Angriffs gesucht Gaggenau (red) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Angriff, der sich am Sonntag gegen 20 Uhr am S-Bahn-Haltepunkt in der Ringstraße ereignet hat. Ein 51-jähriger Mann gab gegenüber der Polizei an, von drei Männern niedergeschlagen und auch getreten worden zu sein (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Angriff, der sich am Sonntag gegen 20 Uhr am S-Bahn-Haltepunkt in der Ringstraße ereignet hat. Ein 51-jähriger Mann gab gegenüber der Polizei an, von drei Männern niedergeschlagen und auch getreten worden zu sein (Symbolfoto: dpa). » - Mehr