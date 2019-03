Einen Star braucht diese Messe nicht mehr: "Der würde nur stören"

- Von der RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" ist bei der Ausbildungsmesse in der Stadthalle nur noch der Name abgeleitet; ansonsten kann man auf die B- oder C-Promis der Castingshow längst verzichten. "Einen Top-Act brauchen wir nicht mehr, der würde nur stören", betont Joachim Schneider. Der im Sommer scheidende Leiter der Realschule zeigt sich von der Entwicklung der Superjob-Messe begeistert. Diese zog auch gestern wieder massenhaft junge Leute und ihre Eltern an, um sich im Ausbildungs-Dschungel Orientierung zu holen. Seit die Idee vor zehn Jahren aufgekommen ist, habe man stets nur Kleinigkeiten verändert, der Erfolg aber sei geblieben.

Das liege nicht zuletzt am guten Miteinander des Organisationsteams, betont der Schulleiter. Hatte man anfangs Bedenken, ob die Resonanz groß genug sein würde, sind diese längst zerstreut. Im Gegenteil: Das einzige Problem sei die Raumnot, "wir müssen Firmen abweisen", verweist Schneider auf gut 80 Interessenten und rund 60 Teilnehmer. Bei der Auswahl gelte "Murgtal first", Regionalität ist schließlich eines der großen Aushängeschilder der Messe - neben der Tatsache, dass keine Standgebühren anfallen.

"Ich bin hier, weil ich wissen will, was wirklich hinter den Jobs steckt", erklärt eine junge Dame aus Weisenbach, die mit ihrer Mutter und dem Bruder in die Stadthalle kam. Bei Letzterem stehe im kommenden Schuljahr das BOGY-Praktikum an, auch dafür kann man sich informieren, sagt die Mama. Zum Beispiel bei der Katholischen Sozialstation Forbach/Weisenbach, die zum zweiten Mal auf der Superjob-Messe vertreten ist. Seit drei Jahren bildet die Sozialstation im Pflegebereich aus, erzählt Geschäftsführerin Sabine Reichl. Der Beruf könne unter anderem mit sicheren Zukunftsperspektiven sowie zahlreichen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten punkten. Ein Vorteil der Ausbildung sei, dass man bereits nach einem erfolgreichen Lehrjahr einen anerkannten Berufsabschluss als Altenpflegehelfer/in in der Tasche habe. Mit einem nigelnagelneuen Messestand komplett aus Karton punktet die Baden Board GmbH. Frucht-Smoothies locken die jungen Leute an, die in den Fabriken in Obertsrot und Weisenbach in der Produktion, im kaufmännischen Bereich oder in der Instandhaltung ausgebildet werden, wie Produktionsleiter Ralf Wieland erklärt.