Bürgermeister- Wahl am 30. Juni

Bühler Schwimmer in Bestform Bühl (red) - Für die Schwimmteams des TV Bühl war der Qualifikationswettkampf in Freiburg ein großer Erfolg. Cheftrainer Christian Hensel konnte seinen Schützlingen reihenweise zu unterbotenen Normzeiten für kommende Meisterschaften gratulieren (Foto: TVB).

Helmlingen nicht aufzuhalten Baden-Baden (red) - Wer kann die Reserve des TuS Helmlingen auf dem Weg in die Landesliga noch stoppen? Auch von den Panthers Gaggenau ließ sich der Tabellenführer der Handball-Bezirksklasse nicht aufhalten. Die Rheinauer triumphierten im Murgtal mit 35:31 (Foto: fuv).