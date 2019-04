Stützen des Mädchenheims

Freiburg

Bayern-Schreck Lucas Höler Freiburg (dpa) - Wenn ihm das jemand vor zwei Jahren vorhergesagt hätte, hätte er ihn für verrückt erklärt. "Dann hätte ich dem wahrscheinlich den Vogel gezeigt", sagte Lucas Höler (Foto: dpa) vom SC Freiburg nach dem 1:1 gegen Bayern München. Wie schon im Hinspiel traf Höler erneut.

Rheinmünster

UHU eröffnet Logistikzentrum Rheinmünster (sie) - Im Chemiepark in Greffern ist am Donnerstag nach 14 Monaten Bauzeit das neue UHU-Logistikzentrum eröffnet worden. Von dort aus treten die Produkte aus Bühl künftig ihre Reise zu nationalen und internationalen Abnehmern an (Foto: sie).

Bietigheim

Ringen um die Schulen Bietigheim (as) - Bietigheim ringt um den Fortbestand der Gemeinschaftsschule, der die Schüler wegbrechen, und um eine Lösung für die Grundschule. In dem nicht mehr sanierbaren Gebäude wächst der Platzbedarf. Der Rat hat die Entscheidung vertagt. Wie es weitergeht, ist ungewiss..

Seefeld

Ringwald als DSV-"Leitwölfin" Seefeld (dpa) - Mit einem Resultat in den Top-10 will Sandra Ringwald (Foto: dpa) am Donnerstag dem deutschen Team bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften in Seefeld einen guten Start bereiten. Im Sprint der Langläufer ist die Schwarzwälderin dabei allerdings Außenseiterin.