"Inseln" für Erhalt der Artenvielfalt

Werner Schoch und Bernhard Rombeck nahmen extra an einem Seminar des Naturparks teil. Bald werden auf den beiden Flächen spezielle Samenmischungen ausgebracht werden, die für heimische Insekten Lebensraum und Futterquellen sein können. OGV-Vorsitzender Werner Schoch wies darauf hin, dass im Schaugarten und an der Marienkapelle in Forbach zwei kleine Grundstücke vorbereitet worden seien und seitens der Gemeinde nun die Bepflanzung organisiert werde.

Julia Mack vom Projekt "Blühende Naturparke" informierte bei der Jahreshauptversammlung ausführlich über die Hintergründe und den Ablauf einer solchen Pflanzaktion, die auf mindestens fünf Jahre angelegt ist. Damit die Insekten auf dem Gelände auch überwintern und für Nachwuchs sorgen können, sind mehrjährige, heimische Pflanzen in der Saatgutmischung. Nicht nur Blühpflanzen, sondern auch Pflanzen mit anderen wichtigen Bedeutungen (als Brutplatz etwa) werden so gefördert - in der Hoffnung, dass die Artenvielfalt erhalten und dem Abwärtstrend bei der Zahl der Insekten entgegengesteuert werden kann. Teilnehmen können nicht nur Grundstückseigentümer mit großen Flächen, sondern auch Kleinflächen, sogar Balkonkästen können helfen, ein Netzwerk an Insektenweiden zu bilden, führt Julia Mack aus. Hilfestellung und Beratung sowie Fortbildungsangebote gibt es im Internet unter www.bluehende-naturparke.de.

Bei seiner Jahreshauptversammlung blickte der OGV auch auf das vergangene Jahr zurück. Die Beerenernte sei sehr erfolgreich gewesen, weshalb bei der Blumenverlosung am Ende jeder Gewinner ein "Probiererle" aus dem Beerengarten als Zugabe bekam.

Bürgermeisterstellvertreterin Sabine Reichl lobte den "überaus rührigen Verein, der darüber hinaus noch gut gewirtschaftet hat". Denn Kassiererin Beate Peteroff konnte von einem kleinen Überschuss für die Kasse berichten. Fast 200 Arbeitsstunden haben die laut Schoch "wenigen, aber treuen" Helfer in der Schaugartenanlage, an der Kapelle und am Brückenkreuz 2018 erbracht. Ein Engagement, das laut Reichl "jedes Jahr zur Verschönerung unserer Gemeinde beiträgt".

Leider sei es schwierig, junge Menschen dafür zu begeistern, erklärte Vorsitzender Schoch. Er hoffe sehr, dass das neue Projekt "Blühender Naturpark" junge Menschen anregt, sich zu engagieren. Schriftführerin Ursula Rombeck berichtete von den Arbeitseinsätzen, den Altpapiersammlungen und mehreren Verwaltungssitzungen. Der nächste Arbeitseinsatz im Schaugarten ist am Samstag, 13. April, ab 8 Uhr und Schoch erklärte, dass auch neue Helfer willkommen seien. Am Samstag, 27. April, findet die nächste Altpapiersammlung in Forbach statt. Für Samstag, 6. Juli, plant der Verein einen Ausflug ins Waldachtal (Sägmühle Mönchhof) und zum Wasserschloss Glatt. Im Preis von 25 Euro sind Bus und Eintrittspreise (mit Führungen) enthalten, der Abschluss ist beim Schützenfest in Forbach geplant.