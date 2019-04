Mit einem Lächeln in den Frühling

Bühl



Publikum lässt sich verzaubern Bühl (bgt) - Junge Damen, die zersägt, durchbohrt oder in ihre Einzelteile zerlegt werden - und dabei immer noch charmant lächeln. Das bekam das Publikum von "Magic Bühl" am Samstagabend im Bürgerhaus Neuer Markt zu sehen. Die Akteure verzauberten die Besucher (Foto: bgt).