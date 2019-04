Das Biken aus der Perspektive des Glaubens

Baden-Baden

Mit dem Motorrad gestürzt Baden-Baden (red) - Auf der Geroldsauer Straße kam es am Montagmittag gegen 13.30 Uhr zu einem Motorradunfall mit einem Verletzten. Wie die Polizei mitteilte, war dem Biker wohl ein Fahrfehler unterlaufen, weshalb er stürzte. Er wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Gaggenau

Vortrag zu Radfahrzeugbau Gaggenau (red) - Die über 100-jährige Fahrzeuggeschichte in Gaggenau ist Thema beim Rentner- und Seniorenclub Gaggenau am Donnerstag, 28. März. Siegfried Burow wird interessante Details rund um den Fahrzeugbau im Murgtal erläutern. Der Eintritt ist frei.