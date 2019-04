Dreigestirn ersetzt Martin Schnurr und Herrmann Forbach (arus) - Mit einem komplett neuen Vorstandsteam geht der Musikverein (MV) Hundsbach in die nächsten zwei Jahre. Das Zweigestirn aus dem Vorsitzenden Martin Schnurr und seiner Stellvertreterin Bianca Herrmann wird ein Dreier-Team mit Ingeborg Wunsch, Sarah-Jane Schaufler und Tobias Schnurr. (arus) - Mit einem komplett neuen Vorstandsteam geht der Musikverein (MV) Hundsbach in die nächsten zwei Jahre. Das Zweigestirn aus dem Vorsitzenden Martin Schnurr und seiner Stellvertreterin Bianca Herrmann wird ein Dreier-Team mit Ingeborg Wunsch, Sarah-Jane Schaufler und Tobias Schnurr. Martin Schnurr und Schriftführer Tobias Schnurr ließen zunächst die letzten beiden Vereinsjahre Revue passieren: 23 Auftritte in zwei Jahren, die Jubiläumsveranstaltung "50 Jahre MV Hundsbach" und die dritte "Hundsbacher Scheunenfete" am 12. und 13. Oktober sowie die zweimal ausverkaufte Weihnachtsfeier mit der Theateraufführung waren nur ein Teil der Aktivitäten der Musiker. "Von März 2018 bis März 2019 hatte unser Musikverein sage und schreibe 60 Proben. Das war natürlich auch unserer Jubiläumsveranstaltung mit Projektorchester zuzuschreiben." Derzeit zählt der MV Hundsbach 39 Aktive, davon 32 in der Kapelle und sieben Jungmusiker. Das Durchschnittsalter der Musiker beträgt nur 29 Jahre, was ungewöhnlich niedrig ist. Eine ausgeglichene Kasse konnte Kassierer Maik Herrmann vermelden, die Kassenprüfer Eckhard Herrmann und Gerhard Herrmann bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Es folgte der Bericht von Dirigent Bernd Klumpp, der sich auf ein zuverlässiges Kernteam bei den Proben verlassen kann. Martin Schnurr verlas die Neufassung der Satzung. Bürgermeisterin Katrin Buhrke fungierte als Wahlleiterin bei den anstehenden Wahlen. Da es bei den heutigen Anforderungen in Beruf und Familie immer schwieriger wird, die Aufgaben eines Vereinsvorsitzenden als Einzelperson zu erfüllen, hatte sich der Musikverein Hundsbach dazu entschlossen, dieses Amt zukünftig auf mehrere Schultern zu verteilen. Martin Schnurr (20 Jahre erster Vorsitzender) und Bianca Herrmann (18 Jahre zweite Vorsitzende) zogen sich aus der Vereinsspitze zurück und es wurde mit Ingeborg Wunsch, Sarah-Jane Schaufler und Tobias Schnurr erstmals in der Vereinsgeschichte ein Dreier-Team zum Vorstand gewählt. Die bisherigen Vorstände Bianca Herrmann und Martin Schnurr fungieren künftig als Beisitzer. Im Amt bleibt Kassierer Maik Herrmann, den das Gremium bestätigte. Als Beisitzer sind außerdem Michael Frank, Michael Ritz, Julian Schnurr, Ramona Schnurr und Andreas Wacker gewählt. Als nächste Termine für den MV Hundsbach stehen am 5. Mai im "Haus des Gastes" das Jahreskonzert unter dem Motto "Der Berg (g)ruft" und das Musikfest vom 27. bis 29. Juli an.

