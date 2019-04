"Sonst geht das in die Hose"

In angrenzenden Landkreisen wie Karlsruhe und Ortenaukreis werde ein ähnlicher Weg in den Blick genommen oder bereits beschritten. "Die Ausbildung wird auf den Kopf gestellt", sagt Koch mit Blick auf die Bundespolitik. Drei Ausbildungsgänge werden zu einem zusammengeführt, "und wir versuchen, das handhabbar zu machen". Denn: Wegen der Komplexität der neuen Anforderungen drohe ein Teil der Ausbildungsplätze einfach wegzufallen.

Wer sich bislang zum Altenpfleger ausbilden lässt, der absolviert die Lehre überwiegend bei einem Unternehmen. Vorgeschriebene Praktika in anderen Einrichtungen, zum Beispiel in einem Krankenhaus, sind in überschaubarem Rahmen. "Aber künftig müssen alle Auszubildenden, ob die der Krankenhäuser, der ambulanten Dienste oder der Pflegeheime, 400 Stunden im Krankenhaus eingesetzt werden, 400 Stunden im Pflegeheim, 400 Stunden im ambulanten Dienst sowie in der Kinderkrankenpflege, der Psychiatrie und so weiter", argumentiert Peter Koch.

Das bedeute für Baden-Baden und den Landkreis Rastatt: 115 bis 120 Auszubildende müssen "durch alle Versorgungsbereiche geschleust werden". Dies übersteige aber die Möglichkeiten kleiner Betriebe, zum Beispiel ambulanter Dienste. "Selbst für eine große Einrichtung ist das nicht ganz einfach", sagt Koch mit Blick auf die Gaggenauer Altenhilfe, deren Gesamtheimleiter er ist.

"Für Mittelbaden haben wir künftig 25 Prozent weniger Ausbildungskapazität als wir brauchen", rechnet Koch. Denn gerade in den ambulanten Diensten gebe es zu wenige qualifizierte Ausbilder. Diese würden aber durch das neue Gesetz zwingend gefordert.

Bereits 2017 hat sich das Pflegebündnis Mittelbaden gemeinsam mit Landkreis Rastatt, Stadtkreis Baden-Baden, Altenpflegeschulen, Klinikum Mittelbaden und Krankenpflegeschule zu einem Runden Tisch zusammengefunden, um für die Umsetzung des neuen Gesetzes Lösungsansätze zu finden. Es wurde ein Konzept entwickelt, "aber aufgrund des immensen organisatorischen Aufwands über alle Versorgungsbereiche hinweg ist eine neutrale, koordinierende Stelle wünschenswert".

Viel Zeit zum Nachdenken habe man in der Region nicht mehr, mahnt Koch: "Wenn das 2020 losgehen soll und wir kriegen das nicht hin, dann geht das Ausbildungsjahr in die Hose. Statt 120 haben wir dann vielleicht nur 90 oder gar nur 60 Auszubildende - das wäre fatal." Zu bedenken sei auch, dass es eine komplett neue Finanzierung der Ausbildung geben werde - über einen Ausbildungsfonds, der auf Länderebene verwaltet wird.

Koch abschließend: "Wie so oft ist es auch hier: Es wird auf Bundesebene entschieden, aber auf der komm unalen Ebene weiß man vielleicht noch gar nicht, wo es künftig brennen wird und wie die Vorgaben praktisch umzusetzen sind."