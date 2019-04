Zahlreiche Gespräche, keine Kandidatur

(hol) - Der Mittagstisch an der Schule wird auch in der Kurstadt immer gefragter. Derzeit nehmen 768 Schüler ihre Mittagsmahlzeit in der Mensa ihrer Schule ein (Foto: dpa) - 181 mehr als vor einem Jahr. Und auch der Run auf die Gymnasien wird immer stärker. » - Mehr

(tom) - Zu viele Absolventen gibt es in den Pflegeberufen bestimmt nicht. Und der Fachkräftemangel könnte sich verschärfen - "in allen Bereichen." Das befürchtet Peter Koch, der Vorsitzende des Pflegebündnisses Mittelbaden. Grund ist das neue Pflegeberufegesetz (Foto: dpa). » - Mehr