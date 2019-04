Reha-Zentrum jetzt zur Weiterbildung ermächtigt

Bühl

Helfer rücken 75 Mal aus Bühl (red) - Das Notfallkrisenteam (NKT) Bühl wurde im vergangenen Jahr 75 Mal alarmiert. Durchschnittlich dauerte jeder Einsatz der Helfer zweieinhalb Stunden. Diese Bilanz zog der Verein bei seiner Jahreshauptversammlung, in deren Rahmen auch Mitglieder geehrt wurden (Foto: pr).

Baden-Baden

Ehrungen und Beförderungen Baden-Baden (bewa) - Es verging 2018 kaum eine Woche, in der die Mitglieder der Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Neuweier nicht zusammengekommen sind für Einsätze oder Ausbildungen. Bei der Jahresversammlung gab es auch Ehrungen und Beförderungen (Foto: bewa).

Bühl

Intensive Schulung Bühl (red) - Im Rahmen einer Feierstunde nahmen 15 Pflegefachkräfte ihr Zertifikat als "Palliativbeauftragte" in Empfang. Die Teilnehmer aus neun Pflegeeinrichtungen haben ein Jahr lang an einer intensiven Schulung und Begleitung durch Pallium teilgenommen (Foto: Pallium).

Berlin

Kritik an "Retro-Politik" Berlin (red) - FDP-Chef Christian Lindner (Foto: dpa) lässt kein gutes Haar an den sozialpolitischen Beschlüssen der SPD und den Vorhaben der Union in der Einwanderungspolitik. Er rechne mit Stillstand oder Dauerstreit in der Koalition, sagt er im BT-Interview.