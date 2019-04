Multifunktional Gaggenau (uj) - Der Eingangsbereich der Jahnhalle soll umgestaltet werden. Der Gaggenauer Gemeinderat wird sich in seiner Sitzung am Montag, 8. April, mit der Thematik befassen. Für das Projekt sind im Haushalt insgesamt fast 1,17 Millionen Euro eingestellt. (uj) - Der Eingangsbereich der Jahnhalle soll umgestaltet werden. Der Gaggenauer Gemeinderat wird sich in seiner Sitzung am Montag, 8. April, mit der Thematik befassen. Für das Projekt sind im Haushalt insgesamt fast 1,17 Millionen Euro eingestellt. Das Fo yer soll laut Sitzungsvorlage in einen "multifunktionalen Entreebereich" umfunktioniert werden. Es soll bei Großveranstaltungen als Aufenthaltsbereich zur Ausgabe von Getränken und Speisen genutzt werden können. Andererseits soll der Bereich so gestaltet werden, dass er für kleinere Veranstaltungen wie Vorträge nutzbar ist. Das Foyer soll deshalb nach Süden mittels bodentiefer Fensterelemente geöffnet werden. Die Garderobe wird im bisherigen Lagerraum untergebracht. "Nach Verlegung des Eingangsbereichs nach außen entsteht ein größeres Raumvolumen hinter dem Entree, das bei Veranstaltungen letztendlich besser genutzt werden kann", schreibt die Verwaltung. Südlich des Foyers schließe eine Terrasse an, die bei Veranstaltungen einerseits als Eingangsbereich und andererseits als Außenbereich genutzt werden kann. Der Außenbereich soll komplett neu gestaltet werden. Über eine barrierefreie Rampe werde östlich des Windfangs das Gebäude erschlossen. Die Behindertenparkplätze seien in unmittelbarer Nähe zu diesem Zugang angeordnet. Fahrradabstellplätze sollen im westlichen Bereich entlang der Eckenerstraße angeordnet werden. Entlang der Halle wird ein etwa 3,5 Meter breiter Fußweg gepflastert. Wie die Stadtverwaltung ankündigt, ist die Jahnhalle ab 15. April bis einschließlich 11. Oktober zum Umbau des Foyers sowie der Umgestaltung des Außenbereichs gesperrt. Zunächst würden im Innenbereich kleine Rückbauarbeiten stattfinden. Eine Woche nach dem Maimarkt werde mit den eigentlichen großen Rückbauarbeiten begonnen. Die Entwurfsplanung wird in der Sitzung am Montag vorgestellt.

