Geldstrafe gegen uneinsichtigen Rentner

Berlin

Viele Autofahrer bestraft Berlin (red) - Weil sie beim Stau keine Rettungsgasse gebildet haben, wurden deutschlandweit im vergangenen Jahr insgesamt über 2 400 Verkehrsteilnehmer bestraft. Die Statistik geht aus der Antwort des Bundesjustizministeriums auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor.

Freudenstadt

Haft abgewendet, Anzeige kassiert Freudenstadt (red) - Ein wegen Diebstahls mit Haftbefehl gesuchter 20-Jähriger konnte bei einer Kontrolle in einem Regionalzug die fällige Geldstrafe bezahlen und so eine Haft abwenden. Allerdings fanden die Zöllner bei ihm Marihuana. Nun folgt die nächste Anzeige (Symbolfoto: dpa).

Gernsba ch

Flucht ohne Frontspoiler Gernsba ch (ham) - Eine Fahrerflucht vom Gernsbacher Salmenplatz, bei der sie Kennzeichen und Frontspoiler verlor, endete für eine 45-Jährige glimpflich. Die Postzustellerin bekam vom Amtsgericht Gernsbach (Justizia-Foto: dpa) eine Geldstrafe von lediglich 350 Euro aufgebrummt.

Baden-Baden

Straftäter am Bahnhof geschnappt Baden-Baden (red) - Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagabend bei einer Kontrolle im Bahnhof Baden-Baden einen gesuchten Straftäter verhaftet. Der Mann war gesucht worden, weil er einen Polizisten angegriffen hatte. Er kam ins Gefängnis (Symbolfoto: red).