Zahlreiche Gespräche, keine Kandidatur

(jure) - Der Vimbucher Ortschaftsrat will die Gedenkstätte für die Opfer des Zweiten Weltkriegs sanieren (Foto: jure). Der Bühler Steinbildhauermeister Hans-Jürgen Jacobs stellte dem Gremium am Dienstagabend zwei Möglichkeiten für eine Restaurierung vor. » - Mehr



CHD: Neue Wohnanlage Baden-Baden (red) - Am 1. April hat der Verein Christlicher Hilfsdienst (CHD) seine neue "Wohnanlage Rebland" in Steinbach in Betrieb genommen. Gleichzeitig startete die im selben Gebäude angesiedelte "Tagespflege Rebland", die an sieben Tagen in der Woche geöffnet hat (Foto: CHD). » Weitersagen (red) - Am 1. April hat der Verein Christlicher Hilfsdienst (CHD) seine neue "Wohnanlage Rebland" in Steinbach in Betrieb genommen. Gleichzeitig startete die im selben Gebäude angesiedelte "Tagespflege Rebland", die an sieben Tagen in der Woche geöffnet hat (Foto: CHD). » - Mehr