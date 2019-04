Auf dem Weg zur Naturparkschule

Gaggenau



Zwei neue "Realschüler" Gaggenau (red) - Neuzugang an der Gaggenauer Realschule: Am Dienstag brachte Burenziege "Zora" Zwillinge zur Welt: "Karl" und "Liselotte" sind bereits der zweite tierische Nachwuchs an der Realschule. Während der Fastnachtsferien schlüpften acht Hühnerküken (Foto: Böhmer).