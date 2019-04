Schwimmbadverein setzt auf städtisches Darlehen

Baden-Baden

Baden-Baden

Bauarbeiten an der Pauluskirche Baden-Baden (hol) - Die Pauluskirche am Rande der Jagdhausstraße ist derzeit in weiße Planen gehüllt. Unter anderem wird die marode Betonfassade saniert. Etwa 1,8 Millionen Euro kostet die Auffrischungskur für das 1958 gebaute Gotteshaus (Foto: Holzmann).

Au am Rhein

Au am Rhein

Investitionen prägen Haushalt Au am Rhein (red) - Erneut ist der am Montagabend verabschiedete Haushalt der Gemeinde Au am Rhein geprägt von zahlreichen Investitionen. Die Fraktionssprecher sahen sich deshalb dazu veranlasst, die Verwaltung vor einer weiteren Verschuldung zu warnen (Foto: HH).

Gaggenau

Gaggenau

Rat verabschiedet Rekordhaushalt Gaggenau (uj) - Die Große Kreisstadt hat einiges vor in den nächsten Jahren. Größtes Projekt ist das Waldseebad. Aber auch in Erziehung, Bildung und Betreuung sowie in den Hochwasserschutz werden Millionenbeträge investiert. Enthalten sind diese Gelder im Doppelhaushalt (Foto: wiwa).

Forbach

Forbach

Wasser und Finanzplanung Forbach (mm) - Die Wasserversorgung wird auch für die nächsten Jahre die Gemeinde beschäftigen. Das neue Wasserwerk Schwarzenbach soll demnächst in den Probebetrieb gehen. Die Verschuldung der Gemeinde wird mittelfristig bis 2022 weiter ansteigen (Foto: Haller-Reif).