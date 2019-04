33 Prozent zu viel

Karlsruhe

Eiernachfrage steigt zu Ostern Karlsruhe (lsw) - Die Eierproduzenten in Baden-Württemberg haben sich auf eine größere Nachfrage in der Osterzeit eingestellt. Vor den Festtagen steige der Bedarf um bis zu 30 Prozent. Vor allem werden dann - anders als sonst - mehr weiße als braune Eier nachgefragt (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Die Eierproduzenten in Baden-Württemberg haben sich auf eine größere Nachfrage in der Osterzeit eingestellt. Vor den Festtagen steige der Bedarf um bis zu 30 Prozent. Vor allem werden dann - anders als sonst - mehr weiße als braune Eier nachgefragt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bühl

Weltweit gefragter Dirigent in Bühl Bühl (wv) - Mit Jan van der Roost wird am Sonntag im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl einer der bekanntesten Blasmusik-Komponisten das Sinfonische Blasorchester Mittelbaden dirigieren. Als Jurymitglied, Workshopleiter und Gastdirigent ist van der Roost (Foto: pr) weltweit gefragt. » Weitersagen (wv) - Mit Jan van der Roost wird am Sonntag im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl einer der bekanntesten Blasmusik-Komponisten das Sinfonische Blasorchester Mittelbaden dirigieren. Als Jurymitglied, Workshopleiter und Gastdirigent ist van der Roost (Foto: pr) weltweit gefragt. » - Mehr

Rastatt

Buntes Programm im Schloss Rastatt Rastatt (red) - Unter dem Motto "Ziemlich gute Freunde. Frankreich und der deutsche Südwesten" starten die staatlichen Schlösser und Gärten am Sonntag, 7. April, in ein neues Themenjahr. Im Ehrenhof des Rastatter Schlosses werden zwei historische Heißluftballons zu sehen sein (Foto: AMEA-Design & More). » Weitersagen (red) - Unter dem Motto "Ziemlich gute Freunde. Frankreich und der deutsche Südwesten" starten die staatlichen Schlösser und Gärten am Sonntag, 7. April, in ein neues Themenjahr. Im Ehrenhof des Rastatter Schlosses werden zwei historische Heißluftballons zu sehen sein (Foto: AMEA-Design & More). » - Mehr

Bühl

Weniger Unfälle zu verzeichnen Bühl (sie) - "Die Kommunen haben ihre Hausaufgaben erledigt, die Polizei und auch die Verkehrsteilnehmer leisten gute Arbeit": So lautet das Urteil des Bühler Polizeirevierleiters Walter Kautz über die Unfallstatistik des vergangenen Jahres. Die Anzahl der Vorfälle ging zurück (Foto: bema). » Weitersagen (sie) - "Die Kommunen haben ihre Hausaufgaben erledigt, die Polizei und auch die Verkehrsteilnehmer leisten gute Arbeit": So lautet das Urteil des Bühler Polizeirevierleiters Walter Kautz über die Unfallstatistik des vergangenen Jahres. Die Anzahl der Vorfälle ging zurück (Foto: bema). » - Mehr