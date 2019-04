33 Prozent zu viel

Berlin / Stuttgart

Berlin/Stuttgart

Mehr öffentliche Ladepunkte Berlin/Stuttgart (dpa) - Die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge in Deutschland hat sich zu Jahresbeginn deutlich erhöht. In den ersten drei Monaten kamen 1.300 solcher Stromtankplätze hinzu, Ende März waren es etwa 17.400 (Symbolfoto: dpa).

Kuppenheim

Kuppenheim

SV 08 löst Pflichtaufgabe Kuppenheim (rap) - Nach der Derby-Niederlage in Mörsch hat der SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga die Pflichtaufgabe gegen das Tabellenschlusslicht TuS Oppenau souverän gelöst. Trotz eines Rückstands feierten die Wörtelkicker am Ende einen 5:1-Kantersieg (Foto: toto).

Stuttgart

Stuttgart

Versorgung noch gewährleistet Stuttgart (dpa) - Obwohl immer mehr Apotheken in Baden-Württemberg verschwinden, ist die Versorgung laut Apothekerkammer und Verband noch gewährleistet. Ende 2018 gab es im Land noch rund 2 450 Apotheken - 56 weniger als ein Jahr zuvor (Foto: dpa).

Bühl

Bühl

Ben Hübsch stellt in Bühl aus Bühl (ub) - Dass Kunst den Friedrichsbau in seiner Gesamtwirkung verändert, wird wieder einmal bei der Präsentation von Bildern des Freiburger Künstlers Ben Hübsch augenfällig. Hübsch war ehemals Meisterschüler von Peter Dreher und ist heute selbst Kunstprofessor (Foto: ub).