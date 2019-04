Bestes Wetter, toller Gastgeber, starker Jugendfußball

Baden-Baden

Welturaufführung im Theater Baden-Baden (co) - Zu einer Welturaufführung kommt es am Sonntag, 14. April, im Theater Baden-Baden. Dort inszeniert Regisseurin Carmen Kruse die Oper "Clara" von Komponistin Victoria Bond (Foto: Hecker-Stock). In der Oper geht es um das Leben von Clara Schumann. » Weitersagen (co) - Zu einer Welturaufführung kommt es am Sonntag, 14. April, im Theater Baden-Baden. Dort inszeniert Regisseurin Carmen Kruse die Oper "Clara" von Komponistin Victoria Bond (Foto: Hecker-Stock). In der Oper geht es um das Leben von Clara Schumann. » - Mehr

Bühl

Empfang für Oswald Grißtede Bühl (gero) - Über 33 Jahren lang gestaltete er die Bühler Kommunalpolitik entscheidend mit: als SPD-Fraktionsvorsitzender oder OB-Stellvertr eter. Im April 2018 verlieh ihm die Stadt die Ehrenbürgerschaft. Gestern nun durfte Oswald Grißtede seinen 75. Geburtstag feiern (Foto: gero). » Weitersagen (gero) - Über 33 Jahren lang gestaltete er die Bühler Kommunalpolitik entscheidend mit: als SPD-Fraktionsvorsitzender oder OB-Stellvertr eter. Im April 2018 verlieh ihm die Stadt die Ehrenbürgerschaft. Gestern nun durfte Oswald Grißtede seinen 75. Geburtstag feiern (Foto: gero). » - Mehr

Baden-Baden

Gaby Hauptmann bekommt Sendung Baden-Baden (marv) - Die Bestseller-Autorin Gaby Hauptmann moderiert ab Mai den die neue Sendung "Talk am See" im Südwestrundfunk. Im Vorfeld ihrer Lesung im Casino Baden-Baden hat sie dem BT verraten, wie sie sich das neue Format vorstellt (Foto: Thomas Viering). » Weitersagen (marv) - Die Bestseller-Autorin Gaby Hauptmann moderiert ab Mai den die neue Sendung "Talk am See" im Südwestrundfunk. Im Vorfeld ihrer Lesung im Casino Baden-Baden hat sie dem BT verraten, wie sie sich das neue Format vorstellt (Foto: Thomas Viering). » - Mehr

Forbach

Putzmunterer Narrensamen Forbach (mm) - Proppenvoll war der Hutzelpalast - ein Gewusel wie in einem Ameisenhaufen herrschte im Saal und auf der Bühne. Putzmunter der Narrensamen, kunterbunt die Kostüme - der Kinderball des Karnevalvereins Talhutzel ließ einmal mehr keine Wünsche offen (Foto: Haller-Reif). » Weitersagen (mm) - Proppenvoll war der Hutzelpalast - ein Gewusel wie in einem Ameisenhaufen herrschte im Saal und auf der Bühne. Putzmunter der Narrensamen, kunterbunt die Kostüme - der Kinderball des Karnevalvereins Talhutzel ließ einmal mehr keine Wünsche offen (Foto: Haller-Reif). » - Mehr