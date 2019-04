Holler weiht neuen Glockenstuhl

Forbach

Leben nicht nur auf "Traumrouten" Forbach (red) - An der ersten Motorradmesse in Forbach haben mehr als 50 Biker teilgenommen. Thomas Holler predigte über "Traumrouten und schwierige Strecken", die es im Leben zu bewältigen gelte. Anschließend nahm der Pfarrer im Beiwagen am Corso teil (Foto: Alexander Vogt).

Forbach / Gernsbach

Motorrad-Messe in St. Johannes Forbach/Gernsbach (stj) - Einen seltenen Anblick dürfte es am 7. April zur Gottesdienstzeit auf dem Kirchplatz vor St. Johannes geben: Den Bereich vor dem "Murgtal-Dom" zieren dann zig Motorräder - am 7. April findet dort die erste Motorrad-Messe im Murgtal statt (Foto: av).