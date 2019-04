Bald rücken die Baumaschinen an

(tom) - Mit dem umstrittenen Neubau eines Wohnhauses in der Jahnstraße soll noch in diesem Monat begonnen werden. Die Rohbauarbeiten sollen ab Mai ausgeführt werden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Konkret geht es um ein Mehrfamilienhaus in zweiter Reihe in Höhe Jahnstraße 9 und 11. Der Eigenbetrieb Stadtwohnung plant auf drei Stockwerken sechs Drei- und drei Zweizimmerwohnungen; dazu eine Tiefgarage für 14 Stellplätze. Sechs Pkw-Stellplätze befinden sich im Außenbereich. Gemäß Landesbauordnung wird ein Spielplatz für Kinder bis zu sechs Jahren angelegt.

Die neun Wohnungen sollen Platz für rund 50 Menschen bieten. Es gebe dringenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, hatte die Stadt stets argumentiert. Im Umfeld hatte sich starker Widerstand geregt: Unter anderem werden Grünflächen zerstört, ebenso Spielflächen, und es werde das Mikroklima verschlechtert. Auch weitere Probleme mit Grund- und Stauwasser werden befürchtet. Letzteres sei unbegründet, versicherte die Verwaltung nach einem Gutachten. Mit Stimmen von CDU, FWG und Oberbürgermeister wurde der Bauantrag 2017 im Gemeinderat auf den Weg gebracht. Ein Anbau von Balkonen an dem Bestandsgebäude Jahnstraße 9 und 11 - als Ersatz für wegfallende Grünflächen - ist gegenwärtig nicht geplant.