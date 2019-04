Bald rücken die Baumaschinen an

Bühl



Gewerbegebiet schluckt Siedlung Bühl (jo) - "Welcome" steht an einer Haustüre. Doch die Tage der Wohnsiedlung in der Dr.-Georg-Schaeffler-Straße scheinen gezählt. Die Stadt beabsichtigt, die Gebäude mit Sozial- und Obdachlosenwohnungen abzureißen und den Grund als Gewerbefläche zu veräußern (Foto: jo). » Weitersagen (jo) - "Welcome" steht an einer Haustüre. Doch die Tage der Wohnsiedlung in der Dr.-Georg-Schaeffler-Straße scheinen gezählt. Die Stadt beabsichtigt, die Gebäude mit Sozial- und Obdachlosenwohnungen abzureißen und den Grund als Gewerbefläche zu veräußern (Foto: jo). » - Mehr